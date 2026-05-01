Тысячи нуждающихся в лечении остаются в анклаве из-за жестких ограничений на выезд

Из Газы эвакуированы 37 больных и раненых через КПП "Рафах" Тысячи нуждающихся в лечении остаются в анклаве из-за жестких ограничений на выезд

Из сектора Газа эвакуированы 37 больных и раненых через контрольно-пропускной пункт "Рафах", на котором Израиль применяет строгие ограничения.

Медицинская эвакуация была проведена в координации Палестинского Красного Полумесяца и Всемирной организации здравоохранения. В общей сложности Газу покинули 93 палестинца — 37 пациентов и 56 сопровождающих.

По данным "Анадолу" машины скорой помощи с пациентами и сопровождающими выехали из Медицинского реабилитационного госпиталя Палестинского Красного Полумесяца в городе Хан-Юнус на юге сектора Газа и направились к КПП "Рафах".

Представитель Палестинского Красного Полумесяца Раид ан-Нимс заявил, что эвакуации являются частью продолжающихся усилий по спасению жизни тяжелобольных и раненых.

По его словам, около 18 тысяч больных и раненых в Газе нуждаются в лечении за пределами анклава, однако из-за ограничений на пересечение границы число эвакуированных остается крайне низким.

Отмечается, что в условиях серьезного разрушения системы здравоохранения в Газе и невозможности оказания многих видов медицинской помощи, вывоз тяжелобольных и критически раненых стал насущной необходимостью.

Палестинская сторона КПП "Рафах", находящегося под контролем Израиля с мая 2024 года, была вновь открыта 2 февраля с ограничениями.

Ожидалось, что в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня, вступившего в силу 10 октября 2025 года, Израиль полностью откроет КПП, однако этого не произошло.

По данным Палестинского Красного Полумесяца, с момента частичного открытия пункта удалось эвакуировать лишь около 700 человек, тогда как более 18 тысяч пациентов продолжают ожидать выезда для лечения.