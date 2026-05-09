Из Азербайджана в Армению осуществлена поставка очередной партии нефтепродуктов.

В субботу, 9 мая, в Армению было отправлено 8 вагонов с 479 тоннами дизельного топлива.

На сегодняшний день из Азербайджана в Армению экспортировано более 8500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина марки АИ-92 и 2955 тонн бензина марки АИ-95.

Также осуществляется очередная поставка из России в Армению транзитом через Азербайджан. Кроме того, в направлении станции Беюк Кясик были отправлены 6 вагонов с 402 тоннами удобрений.

Всего через территорию Азербайджана транзитом из России в Армению отправлено более 27 тыс. тонн зерна, 4000 тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречневой крупы.