Только в апреле 2025 года на Западном берегу было зафиксировано около 300 нарушений в отношении этих общин

Израиль c конца 2023 года вынудил покинуть свои земли 50 палестинских общин на Западном берегу Только в апреле 2025 года на Западном берегу было зафиксировано около 300 нарушений в отношении этих общин

Израильская поселенческая политика и военные ограничения привели к вынужденному переселению 50 палестинских общин на оккупированном Западном берегу реки Иордан с конца 2023 года. Об этом сообщила Независимая комиссия по правам человека Палестины.

Как сообщает палестинское информагентство WAFA, результаты исследования, посвященного бедуинским и скотоводческим общинам, были представлены комиссией совместно с Палестинским центральным статистическим бюро.

Согласно документу, только в апреле 2025 года на Западном берегу было зафиксировано около 300 нарушений в отношении этих общин. Отмечается, что нарушения затрагивали как отдельных лиц, так и учреждения, тогда как 50 палестинских сообществ были вынуждены покинуть свои дома с конца 2023.

В комиссии подчеркнули, что бедуинские общины на Западном берегу сталкиваются с усиливающимся давлением из-за нападений и ограничительных мер со стороны израильской армии и незаконных поселенцев.

Генеральный директор комиссии Аммар ад-Дувейк призвал разработать всеобъемлющий национальный план, основанный на принципах развития и защиты прав человека, с целью поддержки бедуинских и скотоводческих общин Западного берега.

Ад- Дувейк отметил, что эти общины нуждаются в защите, доступе к основным услугам и поддержке в условиях израильских приказов о сносе, конфискации земель и пастбищ, ограничений на передвижение и нападений со стороны израильтян, захватывающих палестинские земли.

Исполняющий обязанности главы Палестинского центрального статистического бюро Суфьян Абу Харб, в свою очередь, сообщил, что данные общины сталкиваются с систематической изоляцией, принудительным перемещением и лишением основных услуг со стороны израильской армии и незаконных поселенцев.

Кроме того, по его словам, бедуинские сообщества сталкиваются с ограничением доступа к здравоохранению и образованию, разрушением источников воды и угрозой сноса школ.

Ранее, 10 июня, международная правозащитная организация Amnesty International в своем докладе заявила, что израильские власти ускоряют политику захвата земель и давления на бедуинские и скотоводческие общины на оккупированном Западном берегу.

С начала атак Израиля на сектор Газа в октябре 2023 года на оккупированном Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме отмечается рост числа задержаний, рейдов и нападений на палестинцев.