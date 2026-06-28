Согласно заявлению армии Израиля, израильские военнослужащие провели рейд на здание в населенном пункте Дейр-Сирьян, где вступили в столкновение с силами "Хезболлы"

Израиль сообщил о гибели офицера в столкновении с силами "Хезболлы" на юге Ливана Согласно заявлению армии Израиля, израильские военнослужащие провели рейд на здание в населенном пункте Дейр-Сирьян, где вступили в столкновение с силами "Хезболлы"

Израильская армия сообщила о гибели своего офицера на юге Ливана, где, несмотря на рамочное соглашение между Израилем и Ливаном, режим прекращения огня и договоренность между США и Ираном, продолжаются боевые действия.

Согласно заявлению армии Израиля, около 02:00 по местному времени израильские военнослужащие провели рейд на здание в населенном пункте Дейр-Сирьян на юге Ливана, где вступили в столкновение с силами "Хезболлы".

В результате боя погиб капитан Давид Хазут, командир взвода 12-го батальона бригады "Голани". Еще один военнослужащий получил легкое ранение и был госпитализирован.

После столкновения израильские ВВС нанесли авиаудары по району.

Несмотря на действующее прекращение огня и договоренность между США и Ираном, которая, как сообщалось, распространяется и на Ливан, Израиль продолжает наносить удары по территории страны.

По данным ливанского государственного агентства NNA, израильский беспилотник атаковал населенный пункт Верхняя Набатия в провинции Набатия, а израильская авиация нанесла удары по окрестностям Дейр-Сирьяна.

Иран и США ранее сообщили, что в рамках переговорного процесса при посредничестве Пакистана 14 июня достигли соглашения из 14 пунктов, предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий путем переговоров. Документ также включает положение о прекращении боевых действий в Ливане.

Кроме того, 26 июня после пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном в Вашингтоне стороны подписали рамочное соглашение.

Израиль начал масштабные авиаудары по Ливану 2 марта, после чего занял ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщало, что число вынужденных переселенцев за этот период превысило 1 миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что временное 10-дневное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров при посредничестве США, состоявшегося 14–15 мая, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней, начиная с 17 мая.

По последним данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских атак погибли 4 246 человек.