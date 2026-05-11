Израиль сообщил о гибели военнослужащего в результате атаки беспилотника с территории Ливана

Çağrı Koşak, Elmira Ekberova
11 Май 2026•Обновить: 11 Май 2026
Израильская армия сообщила, что в результате атаки беспилотника на севере страны погиб один военнослужащий.
В заявлении армии Израиля говорится, что движение «Хезболла» накануне атаковало север Израиля с использованием БПЛА. В результате атаки погиб старший сержант Александр Глованев (47).
Также сообщается, что несколько начиненных взрывчаткой беспилотников, запущенных «Хезболлой», поразили район вблизи границы с Ливаном.
Израильские атаки на Ливан и режим прекращения огня
2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.
Правительство Ливана сообщало, что число вынужденных переселенцев за этот период превысило 1 миллион человек.
Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.
Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что со 2 марта, несмотря на объявленное прекращение огня, в результате продолжающихся израильских атак погибли 2 846 человек.
Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает атаки и снос домов на юге Ливана, тогда как «Хезболла» наносит удары по израильским военным, обвиняя Израиль в нарушении режима прекращения огня.