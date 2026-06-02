Израиль сокращает число тяжелой военной техники в Ливане из-за атак БПЛА Атаки «Хезболлы» с использованием БПЛА с тепловизионными датчиками вынудили армию Израиля принять новые меры

Армия Израиля сокращает количество экскаваторов, бульдозеров и другой тяжелой инженерной техники на юге Ливана на фоне атак «Хезболлы» с использованием оптоволоконных БПЛА.

Как сообщает газета Yedioth Ahronoth, атаки «Хезболлы» с использованием БПЛА с тепловизионными датчиками, впервые проведенные в ночных условиях и приведшие к потерям среди израильских военнослужащих, вынудили армию Израиля принять новые меры.

По данным издания, на фоне атак беспилотников, против которых Израиль испытывает трудности с поиском эффективного решения, армия свела к минимуму использование тяжелой инженерной и саперной техники, включая экскаваторы и бульдозеры. Такая техника обладает низкой маневренностью на местности и легко обнаруживается дистанционно.

Армия Израиля обеспокоена ночными атаками «Хезболлы»

В материале отмечается, что «Хезболла» начала проводить эффективные атаки с применением оптоволоконных БПЛА, оснащенных тепловизорами и приборами ночного видения, что вызвало обеспокоенность в армии Израиля.

Газета напомнила, что на юге Ливана в результате последних ночных атак «Хезболлы» с применением БПЛА погибли двое израильских военнослужащих.

«С каждым разом «Хезболла» повышает точность своих ударов. Поэтому мы стараемся не оставаться на одном месте в зонах безопасности и районах проведения операций, а постоянно находиться в движении. Идет взаимная война адаптации», - заявил израильский военный чиновник в комментарии Yedioth Ahronoth.

Израильский военный, пожелавший остаться неназванным, сказал, что БПЛА «Хезболлы» теперь оснащены новыми тепловизионными камерами и могут четко отслеживать наши перемещения.

Атаки Израиля на Ливан и процесс прекращения огня

Армия Израиля, несмотря на режим прекращения огня, продолжает воздушные и наземные атаки на юг Ливана.

В последнее время армия Израиля объявила, что вошла к северу от реки Литани и заняла район крепости Шакиф и долины Вади-Салуки. Также сообщалось о массированных авиаударах по городу Сур и ряду населенных пунктов.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате атак Израиля, продолжающихся с 2 марта, погибли 3 412 человек, 10 269 получили ранения, более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

Несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве США, армия Израиля продолжает атаки и оккупацию на юге Ливана. «Хезболла», в свою очередь, наносит удары по израильским силам, заявляя, что Израиль нарушает режим прекращения огня.