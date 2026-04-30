Израиль существенно расширил зоны военного контроля в секторе Газа, выйдя за пределы первоначальной «Желтой линии»

Израиль расширяет зону оккупации в секторе Газа Израиль существенно расширил зоны военного контроля в секторе Газа, выйдя за пределы первоначальной «Желтой линии»

Армия Израиля продолжает расширять зону оккупации в секторе, все более сужая пространство для передвижения палестинцев.

Израильские войска заняли уже 53% территории эксклава.

Израиль существенно расширил зоны военного контроля в секторе Газа, выйдя за пределы первоначальной «Желтой линии», установленной после утверждения соглашения о прекращении огня в октябре 2025 года. Об этом свидетельствуют карты, предоставленные израильскими военными гуманитарным организациям, пишет The Times of Israel.

Опасения по поводу возможного выселения или перемещения палестинцев из сектора Газа значительно возросли на фоне продолжающихся военных действий и заявлений израильских официальных лиц. В частности, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, занимающий ультраправые позиции в коалиционном правительстве премьер-министра Биньямина Нетаньяху, неоднократно призывал палестинцев покинуть Газу.

По данным палестинского Минздрава в Газе, со времени вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак в секторе Газа погибли 823 человека, 2308 получили ранения, а из-под завалов извлечено 763 тела.

С октября 2023 года жертвами израильских ударов по Газе стали 2 599 палестинцев, еще 172 411 получили ранения.