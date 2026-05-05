Израиль продолжил удары по югу Ливана, несмотря на перемирие Авиация и артиллерия атаковали ряд населенных пунктов, зафиксированы разрушения жилых домов

Израильская армия, несмотря на действующее перемирие, продолжила наносить авиационные и артиллерийские удары по населенным пунктам на юге Ливана.



По данным официального ливанского агентства NNA, израильские боевые самолеты с утра наносят удары по населенным пунктам Кефре и Джебшит на юге страны.

Артиллерийским обстрелам подверглись районы Калиле, Хаббуш, Мансури и Медждель-Зун.

Также сообщается, что израильские военные взорвали ряд домов в населенном пункте Байяда, который находится под их контролем.

Ранее, 2 марта, Израиль начал масштабные авиаудары по территории Ливана и занял ряд населенных пунктов на юге страны.

Ливанские власти заявляли, что число перемещенных лиц в стране за этот период превысило 1 миллион человек.

Министерство здравоохранения Ливана сообщало, что со 2 марта в результате израильских атак погибли около 2700 человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

Несмотря на это, израильская армия продолжает атаки и разрушение домов на юге Ливана, тогда как «Хезболлах» наносит удары по израильским силам, обвиняя их в нарушении перемирия.