Израиль продолжил обстрелы юга Ливана несмотря на перемирие и американо-иранские договоренности Израильская армия нанесла артиллерийские удары по району населенного пункта Рейхан на юге Ливана

Израильская армия продолжила атаки на юг Ливана, несмотря на действующее перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное 17 мая еще на 45 дней, а также несмотря на достигнутые накануне договоренности между США и Ираном.

Как сообщает ливанское государственное агентство NNA, израильская артиллерия нанесла удары по окрестностям населенного пункта Рейхан в районе Джеззин.

Кроме того, после полуночи израильские войска подвергли артиллерийскому обстрелу населенные пункты Седжид и Махмудия.

15 июня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявил о достижении договоренности между США и Ираном и заявил, что «на всех фронтах, включая Ливан, немедленно и на постоянной основе прекращаются военные операции».

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади также подтвердил достижение соглашения с США и сообщил, что меморандум о взаимопонимании будет подписан 19 июня в Швейцарии.

Израиль начал масштабные авиаудары по Ливану 2 марта и занял ряд населенных пунктов на юге страны. Власти Ливана тогда сообщили, что число внутренне перемещенных лиц превысило один миллион человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней начиная с 17 мая.

По последним данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских атак погибли 3798 человек.

После четвертого раунда переговоров в Вашингтоне Государственный департамент США 3 июня сообщил, что Израиль и Ливан достигли договоренности о «широкомасштабном прекращении огня» при условии полного прекращения атак со стороны «Хезболлы» и вывода всех ее сил к северу от реки Литани. Однако «Хезболла» отвергла это условное соглашение.

Несмотря на объявленные договоренности о прекращении огня, израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана.