Сообщается о бомбардировках и артобстрелах в районе Набатии на фоне сохраняющегося напряжения

Израиль продолжает удары по югу Ливана, несмотря на режим прекращения огня Сообщается о бомбардировках и артобстрелах в районе Набатии на фоне сохраняющегося напряжения

Армия Израиля продолжила атаки на юг Ливана с ночи, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.

По данным ливанского агентства NNA, израильские силы нанесли удар по жилому дому в районе аль-Макасид города Набатия на юге Ливана.

В результате попадания в дом и находившиеся рядом автомобили возник пожар.

Кроме того, в ночное время израильская армия обстреляла из артиллерии населенные пункты Сир эль-Гарбия и Адшит в районе Набатии, а также нанесла удары по районам Верхней Набатии, окрестностям больницы Наджа и перекрестку Кефр-Румман.

Израильские атаки на Ливан и режим прекращения огня

Израильская армия 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану, в ходе которых были заняты несколько населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщало, что число перемещенных лиц в стране превысило 1 миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что временное 10-дневное перемирие, вступившее в силу 17 апреля между Ливаном и Израилем, было продлено еще на три недели.

После третьего раунда переговоров при посредничестве США, прошедшего 14–15 мая, стороны договорились о продлении режима прекращения огня на 45 дней с 17 мая.

Министерство здравоохранения Ливана ранее сообщало, что со 2 марта в результате израильских атак погибли 3696 человек.

Госдепартамент США после четвертого раунда переговоров в Вашингтоне заявил 3 июня, что Израиль и Ливан достигли соглашения о «широком прекращении огня» при условии полного прекращения атак со стороны «Хезболлы» и отвода ее сил к югу от реки Литани. «Хезболла» отвергла эти условия.

Несмотря на объявленные соглашения о перемирии, израильская армия продолжает боевые действия.