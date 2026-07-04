Израиль продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на режим прекращения огня Израильские беспилотники атаковали населенный пункт Эль-Мансури в районе Сура

Израильская армия, несмотря на действующий режим прекращения огня, нанесла авиаудар по населенному пункту Эль-Мансури в районе города Сур на юге Ливана.

Как сообщает ливанское информагентство NNA, Израиль продолжает атаки и нарушения режима прекращения огня на юге страны.

По данным агентства, израильские беспилотники атаковали населенный пункт Эль-Мансури в районе Сура. Информации о возможных жертвах не приводится.

Также сообщается, что израильские силы, дислоцированные на юге Ливана, открыли огонь из крупнокалиберного автоматического оружия по населенным пунктам Хадаса, Кунейн и Тайри в районе Эн-Набатии.

По информации NNA, после заключения рамочного соглашения между Ливаном и Израилем в Вашингтоне в сельской местности Эн- Набатии были обнаружены трое пропавших без вести граждан — погибшими, еще один человек был найден в тяжелом состоянии.

Пострадавшего доставили в больницу города Сур, где ему ампутировали ногу. При этом данные о том, когда именно эти люди подверглись нападению, не приводятся.

Атаки Израиля на Ливан и процесс прекращения огня

Ранее, второго марта израильская армия начала наносить массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщило, что число вынужденно перемещенных лиц в результате боевых действий превысило 1 млн человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил о продлении на три недели временного 10-дневного прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней, начиная с 17 мая.

14 июня Иран и США сообщили, что в рамках переговорного процесса при посредничестве Пакистана достигли соглашения из 14 пунктов, предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий путем переговоров. Договоренности также включают прекращение боевых действий в Ливане.

Кроме того, 26 июня, по итогам пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном, проходивших в Вашингтоне, стороны подписали «рамочное соглашение».