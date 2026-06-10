Под бомбардировки попали населенные пункты в провинциях Набатия, Сайда и Западная Бекаа

Израиль продолжает наносить авиаудары по югу Ливана Под бомбардировки попали населенные пункты в провинциях Набатия, Сайда и Западная Бекаа

Израильские боевые самолеты продолжают наносить удары по населенным пунктам на юге Ливана.

Как сообщает ливанское государственное информационное агентство NNA, израильская армия в ночные часы вновь подвергла южные районы страны воздушным атакам.

Согласно сообщению, израильская авиация нанесла удар по населенному пункту Кефр-Дунин, расположенному в провинции Набатия. Также целью авиаударов стал населенный пункт Бенафуль в районе города Сайда к югу от Бейрута.

Кроме того, отмечается, что в ночное время израильские военные обстреляли из артиллерийских орудий населенные пункты в регионе Западная Бекаа.

В свою очередь израильская армия в письменном заявлении утверждает, что продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры движения «Хезболла» в различных районах южного Ливана.

Израильские атаки на Ливан и соглашения о прекращении огня

2 марта израильская армия начала масштабную воздушную кампанию против Ливана и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана тогда сообщило, что число вынужденных переселенцев в стране превысило один миллион человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что введенное 17 апреля между Ливаном и Израилем 10-дневное временное прекращение огня продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней начиная с 17 мая.

Министерство здравоохранения Ливана в своем последнем заявлении сообщило, что со 2 марта в результате израильских атак в стране погибли 3666 человек.

После четвертого раунда переговоров в Вашингтоне Госдепартамент США 3 июня объявил, что Израиль и Ливан достигли договоренности о «всеобъемлющем прекращении огня» при условии полного прекращения атак со стороны «Хезболлы» и отвода всех ее сил к северу от реки Литани. Однако «Хезболла» заявила, что отвергает прекращение огня на таких условиях.

Несмотря на объявленные соглашения о прекращении огня, израильская армия продолжает расширять масштабы своих операций на юге Ливана.