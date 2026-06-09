Израиль продолжает атаки на юг Ливана

Израильская армия, несмотря на предупреждение Ирана, в утренние часы продолжила атаки по ряду населенных пунктов на юге Ливана.

Как сообщило официальное ливанское агентство NNA, израильская армия подвергла артиллерийскому обстрелу окрестности населенного пункта Калавей в районе города ан-Набатия.

Артиллерийским ударам Израиля также подвергся район Эль-Катрани, относящийся к населенному пункту Джеззин в провинции Южный Ливан.

В городе Сур на юге Ливана израильские военные самолеты нанесли удар по кварталу Эль-Хамадия в населенном пункте Аббасия.

Кроме того, израильская армия нанесла авиаудары по населенным пунктам Дейр-Канун Рас-эль-Айн и Рамадия в районе Сура.

Командование «Хатам аль-Анбия» - структура Вооруженных сил Ирана, отвечающая за ведение боевых действий, ранее объявило о прекращении военных операций против Израиля. Вместе с тем оно предупредило, что в случае продолжения израильских атак на Ливан последует более жесткий ответ.

Израильские СМИ, в свою очередь, утверждали, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху по просьбе Трампа согласился прекратить атаки на Иран, однако удары по Ливану будут продолжены «со всей силой».