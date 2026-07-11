Израильская армия сообщила об убийстве двух человек в провинции Эн-Набатия на юге Ливана

Израиль продолжает атаки на юг Ливана, несмотря на прекращение огня Израильская армия сообщила об убийстве двух человек в провинции Эн-Набатия на юге Ливана

Израильская армия, несмотря на рамочное соглашение с Ливаном, режим прекращения огня и американо-иранские договоренности, продолжает наносить удары по югу Ливана. В оккупированном населенном пункте Конин были взорваны жилые дома и объекты инфраструктуры, а в провинции Эн-Набатия нанесены удары с применением беспилотников.

Израиль продолжает атаки на Ливан, несмотря на действующее перемирие и американо-иранские договоренности.

Как сообщает ливанское информагентство NNA, израильские военные разрушили множество жилых домов и объектов инфраструктуры в населенном пункте Конин округа Бинт-Джбейль с применением взрывчатки.

В вечерние часы израильский беспилотник также нанес удар по району между населенными пунктами Кафр-Табнит и Верхняя Набатия в провинции Эн-Набатия.

Кроме того, сообщается, что израильские беспилотники сбросили зажигательные вещества на природный заповедник к востоку от населенного пункта Кафрумман.



В результате возникшего пожара выгорела значительная часть лесного массива, где произрастало около 8,5 тыс. сосен. Из-за сохраняющейся угрозы безопасности пожарные не смогли добраться до места возгорания.

- Израиль заявил об убийстве двух человек на юге Ливана

Армия Израиля сообщила, что в результате авиаудара в районе высот Али-Тахир близ города Эн- Набатия был убит человек, который, по версии израильской стороны, является членом движения «Хезболла».

Также сообщается, что в результате удара беспилотника по автомобилю в провинции Эн-Набатия погиб еще один человек.

Ранее в течение дня израильские беспилотники атаковали два автомобиля в сельской местности провинции Эн- Набатия.

Ливанское информагентство NNA сообщило, что в результате двух ударов беспилотников по населенному пункту Кафрумман один человек погиб, еще один получил ранения.

Израильские атаки в Ливане и процесс прекращения огня

Второго марта Израиль начал наносить массированные авиаудары по территории Ливана и оккупировал ряд населенных пунктов на юге страны.

По данным правительства Ливана, число вынужденных переселенцев за этот период превысило 1 млн человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении на три недели временного 10-дневного прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.

По итогам третьего раунда переговоров при посредничестве США, состоявшегося 14–15 мая, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней, начиная с 17 мая.

По последним данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских атак погиб 4 321 человек.

14 июня Иран и США по итогам переговоров при посредничестве Пакистана объявили о достижении соглашения из 14 пунктов , предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий путем переговоров. Согласно заявлению сторон, договоренности распространяются и на Ливан.

Кроме того, 26 июня после пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном в Вашингтоне стороны подписали рамочное соглашение.