Израиль продолжает атаки на юг Ливана, несмотря на прекращение огня

Ethem Emre Özcan, Burak Dağ, Olga Keskin
11 Июля 2026•Обновить: 11 Июля 2026
Израильская армия, несмотря на рамочное соглашение с Ливаном, режим прекращения огня и американо-иранские договоренности, продолжает наносить удары по югу Ливана. В оккупированном населенном пункте Конин были взорваны жилые дома и объекты инфраструктуры, а в провинции Эн-Набатия нанесены удары с применением беспилотников.
Израиль продолжает атаки на Ливан, несмотря на действующее перемирие и американо-иранские договоренности.
Как сообщает ливанское информагентство NNA, израильские военные разрушили множество жилых домов и объектов инфраструктуры в населенном пункте Конин округа Бинт-Джбейль с применением взрывчатки.
В вечерние часы израильский беспилотник также нанес удар по району между населенными пунктами Кафр-Табнит и Верхняя Набатия в провинции Эн-Набатия.
Кроме того, сообщается, что израильские беспилотники сбросили зажигательные вещества на природный заповедник к востоку от населенного пункта Кафрумман.
В результате возникшего пожара выгорела значительная часть лесного массива, где произрастало около 8,5 тыс. сосен. Из-за сохраняющейся угрозы безопасности пожарные не смогли добраться до места возгорания.
- Израиль заявил об убийстве двух человек на юге Ливана
Армия Израиля сообщила, что в результате авиаудара в районе высот Али-Тахир близ города Эн- Набатия был убит человек, который, по версии израильской стороны, является членом движения «Хезболла».
Также сообщается, что в результате удара беспилотника по автомобилю в провинции Эн-Набатия погиб еще один человек.
Ранее в течение дня израильские беспилотники атаковали два автомобиля в сельской местности провинции Эн- Набатия.
Ливанское информагентство NNA сообщило, что в результате двух ударов беспилотников по населенному пункту Кафрумман один человек погиб, еще один получил ранения.
Израильские атаки в Ливане и процесс прекращения огня
Второго марта Израиль начал наносить массированные авиаудары по территории Ливана и оккупировал ряд населенных пунктов на юге страны.
По данным правительства Ливана, число вынужденных переселенцев за этот период превысило 1 млн человек.
24 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении на три недели временного 10-дневного прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.
По итогам третьего раунда переговоров при посредничестве США, состоявшегося 14–15 мая, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней, начиная с 17 мая.
По последним данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских атак погиб 4 321 человек.
14 июня Иран и США по итогам переговоров при посредничестве Пакистана объявили о достижении соглашения из 14 пунктов , предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий путем переговоров. Согласно заявлению сторон, договоренности распространяются и на Ливан.
Кроме того, 26 июня после пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном в Вашингтоне стороны подписали рамочное соглашение.