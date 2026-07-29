Израиль продолжает атаки и снос домов на юге Ливана

Ethem Emre Özcan, Marina Mussa
29 Июля 2026•Обновить: 29 Июля 2026
Израильская армия продолжила артиллерийские обстрелы на юге Ливана, а также поджоги и разрушение жилых домов.
Как сообщает ливанское официальное агентство NNA, с раннего утра израильская армия периодически подвергала артиллерийскому обстрелу холм Али-Тахир вблизи населенного пункта Верхняя ан-Набатия.
В населенном пункте Кантара, расположенном в южном районе Марджъюн, израильские военнослужащие подожгли жилые дома.
Кроме того, израильская армия с помощью взрывчатки уничтожила уцелевшие дома в районе Меша населенного пункта Мансури, к юго-западу от города Сур.
Между тем израильская военная техника продвинулась до окраин населенного пункта Айта-эль-Джебель в районе Бинт-Джбейль. Позднее техника отошла в направлении населенного пункта Хаддаса в том же районе.
- Атаки Израиля на Ливан и процесс прекращения огня
2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.
Правительство Ливана сообщало, что число внутренне перемещенных лиц в стране превысило 1 миллион человек.
Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что десятидневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.
По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося при посредничестве США 14–15 мая, было принято решение с 17 мая продлить режим прекращения огня на 45 дней.
Министерство здравоохранения Ливана в своем последнем заявлении сообщило, что в результате израильских атак на страну, начавшихся 2 марта, погибли 4 тысячи 333 человека.
Кроме того, после пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном в Вашингтоне 26 июня стороны подписали рамочное соглашение.