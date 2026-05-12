Израиль продлил закрытие офиса Al Jazeera на Западном берегу еще на три месяца

Hamdi Yıldız, Marina Mussa
12 Май 2026•Обновить: 12 Май 2026
Израиль принял решение еще на 90 дней приостановить деятельность офиса телеканала Al Jazeera в городе Рамалла на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Это стало уже 13-м решением Израиля о продлении закрытия данного офиса.
Как сообщает Международный ближневосточный медиацентр (IMEMC), впервые решение о закрытии офиса было принято 22 сентября 2024 года. Теперь оно в 13-й раз продлено новым трехмесячным распоряжением.
По словам очевидцев в регионе, утром израильские военнослужащие провели рейд в офис телеканала Al Jazeera, расположенный в центре Рамаллы.
Одновременно с рейдом израильские военные применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты в районе перекрестка Манара, где находится офис. Кроме того, на северном въезде в город они на несколько часов закрыли контрольно-пропускные пункты Айн-Синия и Итара, введя усиленные меры безопасности.
Израильская армия 22 сентября 2024 года провела рейд в офис телеканала Al Jazeera в Рамалле на оккупированном Западном берегу, после чего офис был закрыт.
Al Jazeera тогда сообщила, что офис был закрыт на 45 дней на основании военного приказа.
Отмечалось, что в ходе рейда, проведенного с применением тяжелого вооружения, израильские военные изъяли все оборудование и документы из офиса и вывезли их на грузовиках. Сотрудникам телеканала также не позволили воспользоваться своими автомобилями.
За четыре месяца до рейда и закрытия офиса Al Jazeera в Рамалле был закрыт офис телеканала в Иерусалиме.