Израиль продлил закрытие офиса Al Jazeera на Западном берегу еще на три месяца

Израиль принял решение еще на 90 дней приостановить деятельность офиса телеканала Al Jazeera в городе Рамалла на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Это стало уже 13-м решением Израиля о продлении закрытия данного офиса.

Как сообщает Международный ближневосточный медиацентр (IMEMC), впервые решение о закрытии офиса было принято 22 сентября 2024 года. Теперь оно в 13-й раз продлено новым трехмесячным распоряжением.

По словам очевидцев в регионе, утром израильские военнослужащие провели рейд в офис телеканала Al Jazeera, расположенный в центре Рамаллы.

Одновременно с рейдом израильские военные применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты в районе перекрестка Манара, где находится офис. Кроме того, на северном въезде в город они на несколько часов закрыли контрольно-пропускные пункты Айн-Синия и Итара, введя усиленные меры безопасности.

- Закрытие офиса Al Jazeera в Рамалле

Израильская армия 22 сентября 2024 года провела рейд в офис телеканала Al Jazeera в Рамалле на оккупированном Западном берегу, после чего офис был закрыт.

Al Jazeera тогда сообщила, что офис был закрыт на 45 дней на основании военного приказа.

Отмечалось, что в ходе рейда, проведенного с применением тяжелого вооружения, израильские военные изъяли все оборудование и документы из офиса и вывезли их на грузовиках. Сотрудникам телеканала также не позволили воспользоваться своими автомобилями.

За четыре месяца до рейда и закрытия офиса Al Jazeera в Рамалле был закрыт офис телеканала в Иерусалиме.