Израиль приступил к сносу 20 домов палестинцев в городе Дженин на оккупированном Западном берегу Израильские власти сносит здания, принадлежащие палестинцам, под предлогом отсутствия «разрешений»

Израиль приступил к сносу 20 домов в поселении Бартаа, входящем в состав города Дженин.



Мэр Бартаа Гассан Кабха в заявлении официальному палестинскому агентству WAFA сообщил, что началось исполнение решения израильского суда о сносе 20 домов в поселке Бартаа, входящем в состав города Дженин.



Кабха сообщил, что израильские бульдозеры и бригады по сносу вошли в поселок и приступили к работам по сносу.



По его слвоам, адвокаты муниципалитета и владельцы домов обжаловали это решение, однако израильский суд отклонил поданную апелляцию и подтвердил решение о сносе.



Мэр отметил, что из 20 домов, подлежащих сносу, из 8 вещи были вывезены заранее, а жильцы остальных домов отказались покинуть свои дома.



Он подчеркнул, что в этих 20 домах проживает около 100 человек и что из-за сноса десятки людей рискуют остаться без крова.

Жители поселения выразили протест против сноса, поднявшись на крыши домов, которым грозит снос.



•⁠ ⁠Израиль сносит здания, принадлежащие палестинцам, под предлогом отсутствия «разрешений»



Израильская армия часто сносит здания, принадлежащие палестинцам, на оккупированных территориях Западного берега и Восточного Иерусалима под предлогом отсутствия «разрешений».



Израильские власти вводят серьезные ограничения на строительство и сельскохозяйственную деятельность палестинцев в зоне «C» оккупированного Западного берега, а также затрудняют получение «разрешений» для палестинцев, делая его практически невозможным.



В рамках Второго соглашения в Осло, подписанного между палестинской администрацией и Израилем в 1995 году, Западный берег был разделен на зоны A, B и C.



Управление зоной А, охватывающей 18% оккупированного Западного берега, в административном и безопасности передано Палестине, административное управление зоной В, составляющей 21%, передано Палестине, а безопасность — Израилю, в то время как управление и безопасность зоны С, охватывающей 61%, остались за Израилем.



С октября 2023 года, когда Израиль начал нападение на сектор Газа, в оккупированном Западном берегу и Восточном Иерусалиме также наблюдается рост числа задержаний, рейдов и нападений на палестинцев.