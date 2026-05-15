Израиль пригрозил ударами по югу Ливана несмотря на перемирие Жителей нескольких населенных пунктов в районе Сура призвали срочно эвакуироваться

Армия Израиля, несмотря на действующее перемирие, пригрозила ударами по ряду деревень и населенных пунктов в окрестностях города Сур на юге Ливана.

Представитель израильской армии Авихай Адраи в публикации в социальной сети американской компании X заявил, что израильские силы нанесут новые удары по жилым районам на юге Ливана.

По его словам, жители населенных пунктов Шабриха, Хамадие, Закук Мефди, Машук и Аль-Хавш, расположенных в районе Сура, должны срочно эвакуироваться. Адраи призвал ливанцев покинуть свои дома и отойти как минимум на один километр из-за угрозы авиаударов.

Израильская армия 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщало, что число вынужденных переселенцев в стране за этот период превысило 1 миллион человек.

Министерство здравоохранения Ливана заявляло, что со 2 марта в результате израильских атак погибли около 2,9 тысячи человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля сообщил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает наносить удары и разрушать дома на юге Ливана, в то время как «Хезболла» атакует израильские подразделения, обвиняя Израиль в нарушении режима прекращения огня.