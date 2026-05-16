Израиль пригрозил ударами по ряду населенных пунктов на юге Ливана Представитель израильской армии обвинил «Хезболлу» якобы в нарушении соглашения о прекращении огня

Израильская армия, несмотря на действующий режим прекращения огня, выступила с угрозой нанести удары по ряду районов на юге Ливана. Об этом говорится в сообщении официального представителя израильской армии Авихая Адраи, опубликованном в соцсети американской компании Х

По его словам, удары будут нанесены по населенным пунктам Кефр-Кила, Эрзи, Бабилийе, Энсар, Тебна, Гассание, Марунийе, Кутерийет-эс-Сийяд и Биссарие на юге Ливана.



Адраи потребовал от жителей этих районов немедленно покинуть свои дома.

Кроме того, представитель израильской армии заявил, что жителям указанных населенных пунктов следует отойти не менее чем на один километр от деревень и поселков и направиться на открытые территории.

Адраи утверждает, что нахождение рядом с объектами и представителями «Хезболлы» ставит под угрозу жизни мирных жителей.

Второго марта израильская армия начала наносить массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщило, что за этот период число вынужденных переселенцев в стране превысило 1 млн человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели. С 17 мая режим прекращения огня был продлен еще на 45 дней.

По последним данным Минздрава Ливана, со 2 марта, несмотря на объявленное перемирие, в результате продолжающихся израильских атак погибли более 2 950 человек.

Израильская армия продолжает атаки и снос домов на юге Ливана, несмотря на режим прекращения огня, тогда как «Хезболла» наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя их в нарушении перемирия.