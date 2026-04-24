Израиль пригрозил атакой на юг Ливана В городе Сур на юге Ливана был сбит израильский беспилотник

Армия Израиль, несмотря на действующее перемирие, пригрозила нанести удар по населенному пункту Дейр-Амис на юге Ливан, расположенному за пределами контролируемой ею зоны.

Официальный представитель армии Израиля Авихай Адраи в заявлении, опубликованном в соцсети американской компании X, обвинил движение «Хезболла» в использовании данного населенного пункта для проведения атак.

По его словам, активность «Хезболлы» вынуждает израильскую армию действовать в этом районе.

«Ради вашей безопасности и безопасности ваших семей немедленно покиньте свои дома и отойдите от населенного пункта не менее чем на 1000 метров», - заявил Адраи.

Отмечается, что Дейр-Амис, административно относящийся к городу Сур, расположен к северу от линии, удерживаемой Израилем на территории Ливана.

В то же время, по данным государственного агентства NNA, в городе Сур сбит израильский беспилотный летательный аппарат.

Израильская армия начала интенсивные авиаудары по территории Ливана 2 марта, после чего заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

По данным ливанских властей, число вынужденных переселенцев превысило 1 млн 162 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что введенный 17 апреля 10-дневный режим прекращения огня между Ливаном и Израилем был продлен еще на три недели.