Израиль пригрозил атакой на юг Ливана

Ethem Emre Özcan, Marina Mussa
24 Апрель 2026•Обновить: 24 Апрель 2026
Армия Израиль, несмотря на действующее перемирие, пригрозила нанести удар по населенному пункту Дейр-Амис на юге Ливан, расположенному за пределами контролируемой ею зоны.
Официальный представитель армии Израиля Авихай Адраи в заявлении, опубликованном в соцсети американской компании X, обвинил движение «Хезболла» в использовании данного населенного пункта для проведения атак.
По его словам, активность «Хезболлы» вынуждает израильскую армию действовать в этом районе.
«Ради вашей безопасности и безопасности ваших семей немедленно покиньте свои дома и отойдите от населенного пункта не менее чем на 1000 метров», - заявил Адраи.
Отмечается, что Дейр-Амис, административно относящийся к городу Сур, расположен к северу от линии, удерживаемой Израилем на территории Ливана.
В то же время, по данным государственного агентства NNA, в городе Сур сбит израильский беспилотный летательный аппарат.
Ситуация вокруг Ливана и перемирие
Израильская армия начала интенсивные авиаудары по территории Ливана 2 марта, после чего заняла ряд населенных пунктов на юге страны.
По данным ливанских властей, число вынужденных переселенцев превысило 1 млн 162 тыс. человек.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что введенный 17 апреля 10-дневный режим прекращения огня между Ливаном и Израилем был продлен еще на три недели.