Смотрич призвал сравнять с землей здания в районе Дахия в Бейруте в ответ на атаку БПЛА

Израиль: по военному объекту на севере страны нанесен удар БПЛА из Ливана. Смотрич призвал сравнять с землей здания в районе Дахия в Бейруте в ответ на атаку БПЛА

Армия обороны Израиля сообщила об атаке беспилотников на военную зону на севере страны со стороны Ливана.

В заявлении израильских военных говорится, что армия перехватила «подозрительные воздушные цели», предположительно принадлежащие «Хезболле», которые были направлены на военные объекты в приграничной зоне.

Отмечается, что в результате атаки погибших и пострадавших нет. По факту произошедшего начато расследование.

Израильские СМИ сообщили, что из-за атаки беспилотников в ряде населенных пунктов региона Галилея на севере страны были включены сирены воздушной тревоги.

В опубликованных в социальных сетях видеозаписях запечатлен момент перехвата одного из беспилотников вблизи населенного пункта Шломи на севере Израиля.

Смотрич вновь призвал уничтожать здания в Дахии

После атаки ультраправый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич потребовал разрушить здания в районе Дахия на юге Бейрута.

В публикации в социальной сети американской компании X Смотрич заявил, что два беспилотника, проникшие на территорию Израиля, стали проверкой так называемого «уравнения Дахии», ранее провозглашенного премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

«Призываю уже сегодня сравнять с землей здания в Дахии», — написал министр.

Смотрич неоднократно выступал с призывами разрушать по 10 зданий в районе Дахия за каждую ракету или беспилотник, запущенные из Ливана по Израилю.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее также заявлял, что «судьба Дахии такая же, как судьба населенных пунктов на севере Израиля», угрожая ударами по южному пригороду Бейрута в случае атак на север страны.

Израильские удары по Ливану и перемирие

2 марта израильская армия начала масштабные авиаудары по территории Ливана и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщало, что число вынужденных переселенцев превысило 1 миллион человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении на три недели временного 10-дневного режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.

По итогам третьего раунда переговоров при посредничестве США, состоявшегося 14–15 мая, стороны договорились продлить перемирие еще на 45 дней с 17 мая.

3 июня Госдепартамент США сообщил, что Израиль и Ливан достигли соглашения о «всеобъемлющем прекращении огня» при условии полного прекращения атак со стороны «Хезболлы» и отвода ее сил к северу от реки Литани. Однако «Хезболла» заявила, что отвергает перемирие на таких условиях.

Несмотря на объявленные соглашения о прекращении огня, израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана.