Израиль потребовал закрыть магазины в Старом городе Иерусалима перед провокационным «маршем с флагами» Торговые точки в Старом городе и его окрестностях закрыты с 12.00 по местному времени

Израильские власти перед провокационным «маршем с флагами» потребовали закрыть торговые точки палестинцев в районе Старого города оккупированного Восточного Иерусалима.

Как сообщило WAFA, администрация губернатора Иерусалима заявила, что израильские власти дали указание торговцам в Старом городе и его окрестностях закрыть магазины и заведения с 12:00 по местному времени.

Отмечается, что эти закрытия лавок и репрессивные меры осуществляются одновременно со стартом провокационного «марша с флагами», инициированного израильтянами.

В оккупированном Восточном Иерусалиме фанатично настроенные евреи еще в утренние часы, до начала марша, совершили рейд в мечеть «Аль-Акса», третью святыню Ислама. На кадрах, распространенных израильскими ультраправыми группами, видно, как участники рейда громко читают молитвы и совершают религиозные ритуалы в восточной части «Аль-Аксы».

Ранее ультраправые организации Израиля призвали к широкому участию в рейде на мечеть «Аль-Акса» и провокационном «марше с флагами», запланированном в Восточном Иерусалиме, по случаю 59-й годовщины оккупации Восточного Иерусалима по еврейскому календарю.

Согласно сообщениям израильских СМИ, ожидается, что в провокационном марше, который должен состояться сегодня, примут участие 50 тыс. израильтян.

Ультраправые израильтяне ежегодно проводят марш и различные акции по еврейскому календарю в связи с оккупацией Израилем Восточного Иерусалима в 1967 году.

Израиль оккупировал восточную часть Иерусалима в ходе Шестидневной войны 1967 года. Согласно международному праву, Восточный Иерусалим считается оккупированной территорией.