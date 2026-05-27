По мнению экспертов, новый самолет значительно укрепит превосходство ВВС в «войнах на нескольких театрах военных действий и операциях в отдаленных регионах

Израиль получил из США первый самолет-заправщик Boeing KC-46 По мнению экспертов, новый самолет значительно укрепит превосходство ВВС в «войнах на нескольких театрах военных действий и операциях в отдаленных регионах

Армия Израиля объявила в среду, 27 мая о получении из США первого самолета-заправщика Boeing KC-46 в рамках контракта на закупку шести таких самолетов.

Армия сообщила, что самолет приземлился на авиабазе Неватим на юге Израиля и является первым из шести самолетов-заправщиков, закупленных представительством Министерства обороны в США.

По мнению экспертов, новый самолет значительно укрепит превосходство ВВС в «войнах на нескольких театрах военных действий и операциях в отдаленных регионах.

В сообщении говорится, что военные рассматривают возможность немедленной покупки еще двух самолетов и обсуждают расширение парка самолетов-заправщиков после недавней войны с Ираном.

Израильский новостной сайт Walla отметил, что KC-46 сочетает в себе возможности дозаправки в воздухе, транспортировки и медицинской эвакуации и может перевозить более 200 000 фунтов топлива, по сравнению с примерно 180 000 фунтами, которые перевозит стареющий парк израильских самолетов-заправщиков Boeing 707.

Издание «The Times of Israel» сообщило в начале этого месяца, что самолеты KC-46, как ожидается, придут на смену самолетам 707, которые, по его данным, играли «ключевую роль» в израильских ударах по Ирану.

Ключевые цели на территории Ирана находятся на расстоянии от 1 500 до 2 000 километров (932–1 243 миль) от израильских авиабаз, в то время как большинство израильских истребителей не обладают достаточной дальностью полета для совершения полета туда и обратно без дозаправки в воздухе.

Напряженность в регионе достигла пика 28 февраля, когда США и Израиль нанесли внезапные удары по Ирану, что побудило Тегеран нанести ответный удар залпами дронов и ракет, поразивших цели по всему региону, а также перекрыть Ормузский пролив.

8 апреля благодаря посредничеству Пакистана вступило в силу перемирие, однако переговоры в Исламабаде не привели к заключению долгосрочного соглашения.

Позже президент США Дональд Трамп продлил перемирие на неопределенный срок, сохранив при этом блокаду судов, следующих в иранские порты или из них через этот стратегический водный путь, периодически заявляя, что мирное соглашение близко.