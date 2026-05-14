Израиль подписал соглашение с Elbit Systems для увеличения дальности полета F-35I Сделка заключена в период, когда Трамп заявил, что перемирие с Ираном находится «в самой уязвимой точке»

Министерство обороны Израиля объявило о подписании контракта на сумму 34 млн долларов с дочерней компанией Elbit Systems с целью увеличения дальности полета истребителей F-35I.

Согласно заявлению ведомства, специальные подвесные топливные баки, ранее разработанные компанией Cyclone (дочернее предприятие Elbit Systems) для самолетов F-16, будут интегрированы в модель F-35I.

Сообщается, что контракт стоимостью 34 млн долларов направлен на «увеличение оперативной дальности самолета, снижение зависимости от дозаправки в воздухе и повышение оперативной гибкости при выполнении задач большой протяженности».

Внимание привлек тот факт, что Израиль заключил данное соглашение в период, когда президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие с Ираном находится «в самой уязвимой точке» и «подключено к аппарату жизнеобеспечения».