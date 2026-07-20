Палестинская комиссия сообщила о тендере на строительство жилья в поселении Ариэль на территории провинции Сальфит

Израиль планирует построить 342 жилых дома в незаконном поселении на севере Западного берега Палестинская комиссия сообщила о тендере на строительство жилья в поселении Ариэль на территории провинции Сальфит

Израиль планирует построить 342 жилых дома в незаконном поселении на севере оккупированного Западного берега реки Иордан, в районе города Сальфит.

Как сообщила Палестинская комиссия по сопротивлению строительству стены и поселений, Земельное управление Израиля объявило тендер на реализацию проекта по строительству 342 жилых домов в незаконном поселении Ариэль, расположенном на землях Сальфита.

Отмечается, что проект, предусматривающий возведение многоэтажных зданий, был одобрен израильскими властями 25 мая 2025 года.

Дата объявления тендера не уточняется. Прием заявок продлится до 31 августа.

В комиссии подчеркнули, что данный проект свидетельствует о переходе израильских властей от этапа утверждения планов по расширению незаконных поселений к их практической реализации посредством проведения тендеров.

По данным комиссии, Ариэль — одно из крупнейших незаконных поселений на севере Западного берега. Израильские правительства последовательно расширяют его застройку и численность населения, а также стремятся интегрировать поселение с центральными районами Израиля.

Сообщается, что в первой половине 2026 года Израиль объявил 12 тендеров на строительство в незаконных поселениях, охватывающих жилую, коммерческую, промышленную, туристическую и сервисную инфраструктуру.

В рамках этих тендеров планируется построить в общей сложности 1 138 жилых домов, в том числе 342 — в Ариэле, 581 — в Маале-Адумиме в Восточном Иерусалиме, 21 — в Иммануэле (Сальфит) и 194 — в Ганей-Модиине (Рамалла).

Помимо 19 поселенческих единиц, одобренных израильским правительством 11 декабря, на захваченных палестинских территориях насчитывается 141 незаконное еврейское поселение. Кроме того, существуют 224 форпоста, созданные ультраправыми еврейскими группами и считающиеся незаконными даже по израильскому законодательству.

На оккупированной территории Восточного Иерусалима также расположены 15 еврейских поселений. Около 750 тысяч израильских поселенцев, проживающих на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, продолжают нападения, направленные на вытеснение палестинцев с их земель.

С октября 2023 года в результате атак израильской армии и израильских поселенцев на оккупированном Западном берегу погиб 1 181 палестинец, около 13 тысяч получили ранения, почти 24 тысячи были задержаны.