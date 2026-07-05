В процессе проверки на КПП «Рафах» палестинцы подвергались жестким мерам безопасности и ограничениям.

Израиль перевел досмотр возвращающихся в Газу на КПП «Керем-Шалом» В процессе проверки на КПП «Рафах» палестинцы подвергались жестким мерам безопасности и ограничениям.

Власти Израиля приняли решение досмотровый центр «Регавим», расположенный рядом с КПП «Рафах», где проходят проверку безопасности палестинцы, возвращающиеся из Египта в сектор Газа, на КПП «Керем-Шалом».

Об этом сообщает израильская государственная телерадиокомпания KAN со ссылкой на источники в израильских силовых структурах.

Как сообщается, что такое решение было принято после выявления «попыток незаконного провоза различных предметов» через пункты контроля.

Несмотря на частичное возобновление работы палестинской стороны КПП «Рафах» в феврале, Израиль продолжает применять жесткие процедуры безопасности в отношении возвращающихся в Газу палестинцев.

Получившие разрешение на возвращение жители эксклава рассказывают, что подвергаются многочасовым допросам, а их мобильные телефоны, золотые украшения и другие личные вещи изымаются.

Согласно заявлениям израильских властей, возвращение в сектор Газа разрешено только палестинцам, включенным в утвержденные списки. При этом вся их кладь должна подвергаться тщательному досмотру.

По сообщению израильской службы безопасности, за последние месяцы пресечен ввоз в сектор Газа мобильных телефонов, SIM-карт, флеш-накопителей, портативных зарядных устройств и различного электронного оборудования.

По утверждению израильской стороны, перенос досмотрового центра на КПП «Керем-Шалом» не изменит действующий механизм пересечения границы. Процедура продолжится в координации между Всемирной организацией здравоохранения и Миссией Европейского союза по приграничной помощи.

По неподтвержденным данным, для возвращения в сектор Газа зарегистрировались около 80 тысяч палестинцев. Многие из них, включая пожилых людей и детей вопреки жестким ограничениям, отказываются покидать свои земли и намерены вернуться на родину, несмотря на масштабные разрушения в Газе.

Израиль, который с мая 2024 года удерживает под оккупацией палестинскую сторону КПП «Рафах», в соответствии с соглашением о прекращении огня, вступившим в силу 10 октября 2025 года, должен был полностью открыть переход. Однако израильские власти продолжают применять жесткие ограничения, позволяя пересекать границу лишь небольшому числу людей.

Несмотря на действующий режим прекращения огня, израильская армия продолжает наносить воздушные и артиллерийские удары по сектору Газа.