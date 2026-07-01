Израиль отложил вывод войск из двух районов на юге Ливана Причиной отсрочки названа необходимость согласования совместного механизма контроля между Бейрутом и Тель-Авивом

Израильские власти приняли решение отложить вывод войск из двух пилотных районов на юге Ливана, сославшись на необходимость дождаться достижения договоренности с Бейрутом о создании совместного механизма контроля.

Об этом сообщил израильский государственный телеканал KAN со ссылкой на неназванные источники. В материале приводятся оценки, сделанные в израильской армии относительно плана, который, как утверждается, был согласован между Ливаном и Израилем в ходе переговоров, состоявшихся в конце прошлой недели.

Согласно сообщению, по итогам переговоров было решено перенести сроки вывода войск на более позднюю дату по сравнению с первоначальными планами.

«Вывод израильских военных из районов Завтар и Фаррун на юге Ливана будет отложен», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, отсрочка продлится до тех пор, пока между армиями Ливана и Израиля не будет создан совместный механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, предусмотренный секретным приложением к соглашению между двумя странами.

Вместе с тем источник KAN сообщил, что США, как ожидается, должны утвердить кандидатуры участников этого механизма, чтобы не допустить получения «Хезболлой» доступа к передаваемой конфиденциальной информации.

По словам того же источника, именно это стало одной из причин неэффективности предыдущего механизма, созданного в 2024 году.

Израильские источники в сфере безопасности заявили, что на данный момент точного графика вывода войск нет. Они подчеркнули, что вывод обязательно состоится, однако должен быть осуществлен «правильно и в полном объеме».

Источники также утверждают, что войска не будут выведены до тех пор, пока не будут определены четкие критерии, согласно которым ливанская армия возьмет на себя обязательство немедленно и на практике принимать меры против «Хезболлы».

При посредничестве США власти Бейрута и Тель-Авива 26 июня подписали рамочное соглашение, предусматривающее «поэтапный» вывод израильских войск со всей оккупированной территории Ливана, начиная с двух пилотных районов, названия которых в документе не раскрываются.

Соглашение, не содержащее конкретного графика вывода войск, увязывает этот процесс с принятием ливанской армией полной ответственности за обеспечение безопасности в районах, оставляемых Израилем, а также с разоружением вооруженных группировок, прежде всего «Хезболлы».