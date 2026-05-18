Израиль открыл путь к применению смертной казни в отношении палестинцев на Западном берегу Соответствующий указ подписал командующий Центральным военным округом армии Израиля Ави Блут

Израиль включил палестинцев на оккупированном Западном берегу в спорный закон, предусматривающий смертную казнь для палестинцев, которых обвиняют в участии в операции «Наводнение Аль-Аксы».

Как сообщает Times of Israel, командующий Центральным военным округом армии Израиля генерал-майор Ави Блут подписал военный приказ, предусматривающий возможность вынесения смертного приговора палестинцам на оккупированном Западном берегу.

Согласно приказу, военный суд должен выносить смертный приговор лицам, обвиняемым в нападениях со смертельным исходом, если только в силу особых обстоятельств им не будет назначено пожизненное лишение свободы.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац после принятия закона о смертной казни для участников атак 7 октября потребовал от Блута подписать военный приказ, который позволит судить палестинцев на Западном берегу в рамках этого закона.

Кнессет одобрил закон о смертной казни для палестинцев

В марте Кнессет на фоне ударов по Ирану одобрил спорный законопроект, предусматривающий введение смертной казни для палестинских заключенных.

Международные и израильские правозащитные организации раскритиковали закон, открывающий путь к применению смертной казни в отношении палестинцев, назвав его противоречащим нормам права.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также призвал отменить закон, предусматривающий смертную казнь для палестинцев.

Согласно закону, смертная казнь может применяться к лицам, осужденным за «убийство израильтянина или проживающего в Израиле человека с целью отрицания существования Израиля». Международные правозащитные и юридические организации обращают внимание, что эта формулировка фактически направлена прежде всего против палестинцев.

Верховный суд Израиля по обращению правозащитной и юридической организации «Адалах» вынес временное обеспечительное решение по закону, действующее до 24 мая.