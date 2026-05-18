Израиль открыл путь к применению смертной казни в отношении палестинцев на Западном берегу

Muhammed Emin Canik, Marina Mussa
18 Май 2026•Обновить: 18 Май 2026
Израиль включил палестинцев на оккупированном Западном берегу в спорный закон, предусматривающий смертную казнь для палестинцев, которых обвиняют в участии в операции «Наводнение Аль-Аксы».
Как сообщает Times of Israel, командующий Центральным военным округом армии Израиля генерал-майор Ави Блут подписал военный приказ, предусматривающий возможность вынесения смертного приговора палестинцам на оккупированном Западном берегу.
Согласно приказу, военный суд должен выносить смертный приговор лицам, обвиняемым в нападениях со смертельным исходом, если только в силу особых обстоятельств им не будет назначено пожизненное лишение свободы.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац после принятия закона о смертной казни для участников атак 7 октября потребовал от Блута подписать военный приказ, который позволит судить палестинцев на Западном берегу в рамках этого закона.
Кнессет одобрил закон о смертной казни для палестинцев
В марте Кнессет на фоне ударов по Ирану одобрил спорный законопроект, предусматривающий введение смертной казни для палестинских заключенных.
Международные и израильские правозащитные организации раскритиковали закон, открывающий путь к применению смертной казни в отношении палестинцев, назвав его противоречащим нормам права.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также призвал отменить закон, предусматривающий смертную казнь для палестинцев.
Согласно закону, смертная казнь может применяться к лицам, осужденным за «убийство израильтянина или проживающего в Израиле человека с целью отрицания существования Израиля». Международные правозащитные и юридические организации обращают внимание, что эта формулировка фактически направлена прежде всего против палестинцев.
Верховный суд Израиля по обращению правозащитной и юридической организации «Адалах» вынес временное обеспечительное решение по закону, действующее до 24 мая.