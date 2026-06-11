Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Шикли сообщил, что журналистка была отправлена обратно в Париж из аэропорта Бен-Гурион

Израиль отказал во въезде французской журналистке Алис Фруссар Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Шикли сообщил, что журналистка была отправлена обратно в Париж из аэропорта Бен-Гурион

Израильские власти не разрешили въезд в страну французской журналистке Алис Фруссар, обвинив ее в поддержке ХАМАС.



Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Шикли сообщил в соцсети американской компании X, что журналистка была отправлена обратно в Париж из аэропорта Бен-Гурион.



По словам Шикли, Фруссар якобы поддерживала ХАМАС и утверждала, что события 7 октября следует рассматривать «в соответствующем контексте».



Министр напомнил, что ранее Израиль также отказал во въезде американской активистке палестинского происхождения Линде Сарсур, подчеркнув, что власти страны не намерены «проявлять терпимость» к тем, кто поддерживает санкции и бойкот против Израиля.



Израильские СМИ сообщили, что посольство Франции в Израиле выразило недовольство этим решением.



Алис Фруссар на протяжении последних шести лет работала в Иерусалиме и Рамалле в качестве корреспондента французских СМИ.