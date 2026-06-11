Израиль отказал во въезде французской журналистке Алис Фруссар

Faruk Hanedar, Olga Keskin
11 Июня 2026•Обновить: 11 Июня 2026
Израильские власти не разрешили въезд в страну французской журналистке Алис Фруссар, обвинив ее в поддержке ХАМАС.
Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Шикли сообщил в соцсети американской компании X, что журналистка была отправлена обратно в Париж из аэропорта Бен-Гурион.
По словам Шикли, Фруссар якобы поддерживала ХАМАС и утверждала, что события 7 октября следует рассматривать «в соответствующем контексте».
Министр напомнил, что ранее Израиль также отказал во въезде американской активистке палестинского происхождения Линде Сарсур, подчеркнув, что власти страны не намерены «проявлять терпимость» к тем, кто поддерживает санкции и бойкот против Израиля.
Израильские СМИ сообщили, что посольство Франции в Израиле выразило недовольство этим решением.
Алис Фруссар на протяжении последних шести лет работала в Иерусалиме и Рамалле в качестве корреспондента французских СМИ.