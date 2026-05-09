Абу Кишк и Тьяго подверглись жестоким физическим пыткам и угрозам смерти во время допросов

Израиль освободит активистов «Глобального флота Сумуд», находящихся под стражей Абу Кишк и Тьяго подверглись жестоким физическим пыткам и угрозам смерти во время допросов

Стало известно, что Израиль сегодня освободит двух активистов, задержанных в рамках операции «Глобальный флот Сумуд», который направлялся в сектор Газа с гуманитарной помощью.



Согласно заявлению правозащитной и юридической организации «Адалах», представители израильской службы внутренней безопасности «Шин-Бет» (Шабак) сообщили адвокатам, что активисты «Флотилии Сумуд» Тьяго Авила и Сейф Абу Кишк будут сегодня переданы в израильское иммиграционное управление для освобождения.



В заявлении отмечается, что Тиаго Авила и Сейф Абу Кишк, задержанные в международных водах,, будут высланы из Израиля в ближайшие дни.



Активисты, незаконно удерживаемые Израилем более недели, были похищены с судна под итальянским флагом,.Итальянское правительство осудило незаконные действия израильской армии.

Активисты, задержанные в составе «Глобального флота Сумуд»



«Весенняя миссия 2026» «Глобального флота Сумуд», целью которой является прорвать блокаду сектора Газа со стороны Израиля и доставить жизненно важную гуманитарную помощь, подверглась нападению со стороны израильской армии в ночь на 29 апреля у берегов острова Крит.

Совершив незаконное вмешательство в международных водах и напав на суда с гуманитарной помощью, израильская армия задержала 177 активистов и подвергла их жестокому обращению в 600 морских милях от Газы и в нескольких милях от береговых вод Греции.



Израиль насильно доставил в страну Абу Кишка и Тьяго, которые подверглись жестоким физическим пыткам и угрозам смерти во время допросов.