Израиль освободил удерживаемых активистов Global Sumud — Тьяго Авилу и Сейфа Абу Кишка

Израиль депортировал активистов международной флотилии Global Sumud Тьяго Авилу и Сейфа Абу Кишка, которых удерживал принудительно.

В дипведомстве при этом подчеркнули, то Израиль продолжит незаконную блокаду Газе и «не потерпит ее нарушения».

«Весенняя миссия 2026» международной флотилии Global Sumud, целью которой являлся прорыв израильской блокады сектора Газа и доставка жизненно необходимой гуманитарной помощи в эксклав, подверглась атаке израильских военных в ночь на 29 апреля у берегов острова Крит.

Израильские военные задержали 177 активистов в 600 морских милях от Газы и в нескольких милях от территориальных вод Греции, впоследствии применив к ним насилие.

Сообщалось, что активисты Абу Кишк и Авила, которых Израиль не освободил после задержания в рамках международной флотилии Global Sumud, а насильно вывез в страну, подверглись интенсивным физическим пыткам на допросах.

