Ранее СМИ сообщали, что военные делегации США, Ливана и Израиля обсуждают создание «пилотных зон» в южных районах Ливана, которые «перейдут под контроль ливанской армии»

Израиль опроверг информацию об отводе войск с юга Ливана Ранее СМИ сообщали, что военные делегации США, Ливана и Израиля обсуждают создание «пилотных зон» в южных районах Ливана, которые «перейдут под контроль ливанской армии»

Израиль не отводил войска с юга Ливана, местоположение израильских военных на оккупированных территориях этой страны не изменилось. Об этом сообщили в армии Израиля в ответ на запрос корреспондента агентства «Анадолу».

Согласно сообщению, информация о замене израильских военных на подразделения армии Ливана не соответствует действительности.

В армейской пресс-службе отметили, что армия Израиля «действует в соответствии с директивами политического руководства«.

Ранее СМИ сообщали, что военные делегации США, Ливана и Израиля обсуждают на переговорах в Вашингтоне создание «пилотных зон» в южных районах Ливана, которые «перейдут под контроль ливанской армии после вывода оттуда израильских войск».