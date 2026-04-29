Израиль одобрил строительство 126 незаконных жилых домов на Западном берегу

Израиль одобрил строительство 126 новых жилых домов в незаконном поселении «Санур», расположенном на захваченных палестинских землях в районе Дженин на севере оккупированного Западного берега реки Иордан.

Об одобрении плана строительства 126 постоянных жилых домов в незаконном поселении «Санур», которое было эвакуировано в 2005 году, сообщает 12- израильский телеканал.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич приветствовал данное решение, назвав его «посланием врагам».

Один из представителей израильских незаконных поселенцев на Западном берегу Йоси Даган также выразил удовлетворение этим решением. «Санур» будет восстановлен, будут построены 126 постоянных домов. В будущем этот район превратится в город», - сказал он.



«Скорость планирования и утверждения — поразительная»



Между тем израильская левоцентристская неправительственная организация Peace Now («Шалом ахшав») в своем заявлении отметила, что возвращение в «Санур» стало возможным после внесенных нынешним правительством Израиля изменений в законодательство, связанное с «планом размежевания» 2005 года, которые позволили снять ограничения на присутствие поселений на севере Западного берега.

В сообщении указывалось, что кабинет безопасности Израиля несколько дней назад принял решение о восстановлении поселения.

В случае с «Сануром» скорость планирования и утверждения была «поразительной» и отражает решимость правительства возобновить поселенческую деятельность в ранее эвакуированных районах, отметили в организации.

Также сообщается, что процесс восстановления «Санура» был отмечен официальными церемониями 19 апреля с участием высокопоставленных чиновников.

Израиль в 2005 году, при бывшем премьер-министре Ариэле Шароне, на фоне военных потерь в одностороннем порядке вывел свои войска и поселенцев из ряда населенных пунктов на Западном берегу, включая «Санур», а также из сектора Газа. Этот процесс получил название «план размежевания».

Нынешнее правительство Израиля под руководством премьер-министра Биньямин Нетаньяху с момента прихода к власти в декабре 2022 года усилило поселенческую активность в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу.

ООН считает эти палестинские территории оккупированными.