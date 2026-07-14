Израиль одобрил строительство 12 тыс. новых домов на Западном берегу Соглашение стоимостью около $2,3 млрд предусматривает строительство новых домов в незаконных еврейских поселениях

Правительство Израиля подписало «рамочное соглашение» стоимостью 8,5 млрд шекелей (около 2,3 млрд долларов) о строительстве 12 тыс. новых домов и реализации инфраструктурных проектов для расширения ряда незаконных еврейских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает израильский телеканал Channel 14, правительство страны предприняло «масштабный шаг исторического значения», направленный на расширение незаконных еврейских поселений на оккупированном Западном берегу и «изменение облика региона».

В сообщении отмечается, что впервые в истории Израиля подобное соглашение было заключено с местным административным органом, не имеющим статуса города. Документ был назван крупной победой для правых сил и израильских поселенцев, узурпировавших палестинские земли.

Соглашение подписали на официальной церемонии с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ультраправого министра финансов Бецалеля Смотрича, гендиректора Управления земель Израиля Йехуды Элиягу и председателя регионального совета Шомрон Йоси Дагана. В ведении совета находятся многочисленные незаконные еврейские поселения на севере Западного берега.

Ожидается, что соглашение придаст «значительный импульс» расширению еврейских поселений в регионе и модернизации их инфраструктуры.

Многомиллиардный бюджет

В сообщении подчеркивается, что соглашение стало крупнейшим по объему финансирования документом, когда-либо заключенным с региональным советом, не имеющим статуса города.

В рамках соглашения 1,5 млрд шекелей будут направлены на стратегические объекты и основные инфраструктурные проекты. Еще 7 млрд шекелей предусмотрены для модернизации существующих поселений, строительства новых общественных зданий и реализации экологических проектов.

За счет выделенного финансирования в регионе планируется построить 12 тыс. новых домов, крупные промышленные и торговые зоны, а также создать новые рабочие места. Кроме того, предполагается полностью обновить дорожную сеть, транспортные развязки и дренажные системы.

Наша цель довести численность населения до одного миллиона человек

Один из лидеров израильских поселенцев на Западном берегу Йоси Даган, прочитавший на церемонии молитву, назвал соглашение историческим поворотным моментом. «Мы восстанавливаем 18 поселений в «Северном Шомроне» (северная часть Западного берега), включая те, которые ранее были эвакуированы. Наша конечная цель довести численность поселенческого населения в этом регионе до одного миллиона человек», - заявил он, говоря о северной части оккупированного Западного берега.

На Западном берегу насчитывается 365 незаконных поселений

Еврейское поселение Кфар-Эцион на юге Западного берега считается первым поселением, созданным после того, как Израиль в 1967 году оккупировал Западный берег и Восточный Иерусалим. Впоследствии на оккупированных территориях были построены сотни незаконных поселений.

По данным израильской неправительственной организации Peace Now за 2024 год, на оккупированном Западном берегу, без учета Восточного Иерусалима, проживают около 3 млн палестинцев. Численность израильских поселенцев, захвативших палестинские земли, превышает 500 тыс. человек.

Помимо 19 поселений, одобренных правительством Израиля 11 декабря, на захваченных палестинских землях находятся 141 незаконное поселение. Кроме того, ультраправыми еврейскими группами были созданы 224 поселенческих форпоста, которые считаются незаконными даже в соответствии с израильским законодательством.

Таким образом, общее число незаконных еврейских поселений на Западном берегу достигает 365. При этом израильское правительство регулярно принимает решения, в одностороннем порядке легализующие так называемые незаконные поселенческие форпосты.

Создание Израилем еврейских поселений на оккупированных территориях и переселение туда собственного населения считаются нарушением международного права.

Организация Объединенных Наций также признает поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях противоречащей международному праву и предупреждает, что она подрывает перспективы урегулирования конфликта на основе принципа двух государств.