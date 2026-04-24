Израиль одобрил план строительства религиозной школы для ультраортодоксальных евреев в районе Шейх-Джаррах Иерусалимский окружной комитет по планированию, связанный с властями Тель-Авива, отклонил возражения против проекта строительства религиозной школы в районе Шейх-Джаррах

Израиль одобрил план строительства религиозной школы (йешивы) для ультраортодоксальных (харедим) евреев в районе Шейх-Джаррах в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Согласно заявлению израильской НПО «Ир Амим», Иерусалимский окружной комитет по планированию, связанный с властями Тель-Авива, отклонил возражения организации и Ассоциации жителей Шейх-Джарраха против проекта строительства религиозной школы.

Реализация проекта приведет к значительному увеличению присутствия израильтян, захватывающих палестинские земли в Шейх-Джаррахе, а также усилит риск выселения палестинских жителей, - отмечается в сообщении.

Сообщается, что данный шаг следует рассматривать в контексте расширения незаконных поселений под предлогом «городской реновации».

Согласно утвержденному израильскими властями плану, на участке площадью 5 дёнюмов, расположенном прямо напротив мечети Шейх-Джаррах, будет построено 11-этажное здание религиозной школы для харедим.

Кроме того, израильские власти, продолжая политику «строительства для израильтян на землях, захваченных у палестинцев», планируют возведение около 2 тысяч жилых единиц в районе под предлогом «городской реновации».

Район Шейх-Джаррах — цель еврейских поселенцев

В 1950 году Израиль принял «Закон об отсутствии владельцев», позволивший конфисковывать имущество палестинцев, покинувших свои дома в ходе войны 1948 года. Впоследствии часть этих палестинцев была расселена в домах в Восточном Иерусалиме.

После оккупации Восточного Иерусалима в 1967 году Израиль принял в 1970 году «Закон о правовых и административных делах», который открыл возможность израильтянам вновь претендовать на имущество, принадлежавшее им до 1948 года.

По данным правозащитных организаций, радикальные еврейские группы находят израильские семьи, ранее владевшие недвижимостью в Шейх-Джаррахе, и, покрывая судебные издержки, выкупают у них права на эту собственность.

Группы, захватившие палестинские земли, впоследствии обращаются в израильскую судебную систему, добиваясь выселения палестинских семей, многие из которых прожили в этих домах на протяжении трех поколений.

Район Шейх-Джаррах, расположенный рядом со Старым городом Восточного Иерусалима, на протяжении долгого времени остается объектом притязаний еврейских поселенческих групп.

Попытки выселения палестинцев из этого района вызвали широкий резонанс в мае 2021 года и привели к эскалации, завершившейся ударами Израиля по сектору Газа. Эта тема длительное время оставалась главной повесткой международных новостей.