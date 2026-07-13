Израиль одобрил возведение нового незаконного поселения в Восточном Иерусалиме Утвержден план строительства 450 единиц жилья в районе Умм-Лейсун

Власти Израиля одобрили план строительства нового незаконного поселения на 450 единиц жилья в районе Умм-Лейсун в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Об этом говорится в заявлении израильской правозащитной организации Ir Amim,

Проект строительства утвердил комитет по планированию и строительству при муниципалитете Иерусалима.

В организации подчеркнули, что целью проекта является изменение демографического состава данного района.

Согласно заявлению, в рамках проекта в Умм-Лейсуне, где проживают около 800 палестинских семей, планируется разместить около 2 тыс. израильтян, незаконно присвоивших палестинские земли.

В Ir Amim подчеркнули, что решение муниципалитета Иерусалима является не обычным градостроительным шагом, а отражает «отчетливый политический выбор», направленный на расширение незаконных поселений.

Согласно консультативному заключению Международного суда ООН от 19 июля 2024 года, Израиль является оккупирующей силой в секторе Газа, Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, а третьим государствам рекомендовано воздерживаться от оказания поддержки израильской оккупации.

2 июля Кабинет безопасности Израиля также одобрил план строительства 13 новых незаконных поселений в оккупированном Восточном Иерусалиме.