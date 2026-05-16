Израиль объявил прибрежную полосу вдоль ливанской границы «закрытой военной зоной»

Израильская армия, несмотря на действующий режим прекращения огня, объявила прибрежную полосу, простирающуюся вдоль границы с Ливаном ,«закрытой военной зоной».

Как сообщили в израильской армии, решение объявить прибрежную зону вдоль ливанской границы «закрытой военной зоной» было принято по итогам оценки ситуации, проведенной вечером 14 мая.

Отмечается, что речь идет о 5,7-километровом (3,5-мильном) участке побережья между населенными пунктами Рош-ха-Никра и Акшив на северной границе Израиля.

Объявление о введении «закрытой военной зоны» последовало после атаки беспилотника, совершенной «Хезболлой» утром 14 мая на поселение Рош-ха-Никра, в результате которой ранения получили трое израильтян.

Второго марта израильская армия начала наносить массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщило, что за этот период число вынужденных переселенцев в стране превысило 1 млн человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели. С 17 мая режим прекращения огня был продлен еще на 45 дней.

По последним данным Минздрава Ливана, со 2 марта, несмотря на объявленное перемирие, в результате продолжающихся израильских атак погибли более 2 950 человек.

Израильская армия продолжает атаки и снос домов на юге Ливана, несмотря на режим прекращения огня, тогда как «Хезболла» наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя их в нарушении перемирия.