Израиль обстрелял палатки палестинцев в Газе, в результате чего погибли ребенок и женщина Несмотря на соглашение о прекращении огня, действующее с 10 октября 2025 года, Израиль продолжает наносить удары по различным районам сектора Газа

Несмотря на перемирие, в результате налета израильской армии на палаточный лагерь для перемещенных лиц на юге сектора Газа погибли 6-летняя девочка и одна женщина, 20 человек, в основном дети и женщины, получили ранения.

По информации из медицинских источников, израильские вертолеты типа «Апачи» подвергли интенсивному обстрелу палатки, в которых проживали перемещенные палестинцы, в районе Меваси в городе Хан-Юнус на юге сектора Газа.

В результате нападения погибли 6-летняя Муна Небиль Абу Лебде и женщина по имени Хенан Абдуннасир Махмуд, 20 человек, в основном дети и женщины, получили ранения.

Внимание привлекло то, что рука 6-летней девочки, погибшей под израильским обстрелом, была перевязана.

Палестинский отец, обнимая свою маленькую дочь, которую Израиль лишил жизни, залился слезами.

За несколько дней до праздника Курбан-байрам в Газе дети, несмотря на все трудности, готовятся к празднованию. На фоне продолжающихся израильских атак многие дети находятся в больницах в ожидании лечения.

Между тем, в районе Эт-Тевам на северо-западе сектора Газа скончался палестинец, получивший ранения несколько дней назад в результате израильского нападения. Нидал Шельха, погибший сегодня, был ранен несколько дней назад в результате израильского нападения, направленного против мирных жителей, в районе «Перекрестка 17» на северо-западе города Газа.

