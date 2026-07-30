Израиль не соблюдает режим прекращения огня, нанося удары по палаткам гражданских лиц Жители лагеря Аль-Шати на западной окраине города Газа рассказали «Анадолу» о пережитом во время атаки Израиля

Израильская армия продолжает атаки на сектор Газа вопреки режиму прекращения огня.

Часть населения лишилась крова, многие были вынуждены неоднократно покидать свои дома. Те, кому удалось выжить после атак, потеряли палатки и имущество.

Жители лагеря Аль-Шати на западной окраине города Газа, собравшиеся в районе, ранее подвергшемся израильской атаке, рассказали агентству «Анадолу» о пережитом.

Палестинка Маджида аз-Захарина сообщила, что ее дети потеряли дома в результате израильских обстрелов. «Мы сказали: не будем никуда уходить, обустроимся здесь, поставим палатку и будем жить. Так мы прожили несколько месяцев. Ночью, около 10 часов, пришли и сказали: «Выходите из этого района». Мы схватили детей и убежали. Не смогли взять ничего — ни одеяла, ни постель, ничего... Все оставили как есть», — рассказала женщина, указав на масштаб разрушений.

По ее словам, вернувшись, семья увидела масштабные разрушения. «У детей нет одежды, нет постельных принадлежностей, нет одеял. Даже наша еда, как вы видите, валяется на земле», — с горечью посетовала женщина.

Она также рассказала, что дети начали дрожать от страха. «Мы не знаем, что мы сделали, в чем мы провинились. Что мы совершили, чтобы с нами так поступили? Почему нам не дают спать, как людям? Но почему, в чем наша вина? У нас что, есть ракеты? Это лагерь — здесь дети, женщины», — отметила она.

Аз-Захарина указала на продолжающиеся атаки со стороны Израиля вопреки режиму прекращения огня от 10 октября 2025 года. «Говорят: «Война кончилась». Нет, не кончилась! Это ложь. Мы каждый день умираем по сто раз! Все бомбят. Дети от силы взрывов затыкают пальцами уши. Нет ни одного места, которое они не бомбили бы», — сказала она.

- Мы в отчаянии

Абдуррахман Рамазан, житель района, подвергшегося израильской атаке, рассказал, что незадолго до того, как они легли спать, им приказали покинуть район.

«Что нам вывозить? Мы живем в палатках. Палатка — это ведь не дом, не жилье. Мы увидели, как люди выбегают из палаток, и мы тоже побежали вместе с ними. Не прошло и 10 минут, как они сравняли с землей целый квартал, весь лагерь. Ровно 36 палаток. Шестеро невинных детей, которые ходили в школу. Что они сделали, в чем их вина? Этой ночью мы спали на улице. Смотрите, люди пытаются достать свои вещи, одежду, сумки из-под обломков»,- сказал палестинец.

Мужчина отметил, что палестинцы испытывают полное отчаяние. «Нас вынуждают покидать наши места. Наши вещи пропали. Эту палатку мы поставили совсем недавно, всего неделю назад. Я не мог поверить, что мы поставили палатку, и вот ее снова разбомбили»,- сказал он.

Рамазан говорит, что детям приходится спать прямо на улице. «Им негде укрыться, у них ничего нет. Палатки тоже нет — куда мы пойдем?»,- добавил он.

- Я бросил все и стал искать дочерей

Фарис аз-Захарина также рассказал, что перед израильской атакой заметил необычное движение. «Мы были внутри палатки. Вдруг я услышал снаружи, на улице, шум и суматоху. Сразу вышел и увидел, что люди бегут. Они сказали, что объявлена эвакуация. Люди настаивали: «Выходите отсюда», - говорит он.

Аз-Захарина сообщил, что из его семьи, состоящей из семи человек, в палатке находились он сам, его жена и старшая дочь. «Моя трехлетняя дочь и ее сестра, которой около шести-семи лет, потеряли друг друга. Я бросил палатку, бросил вещи, бросил все и стал искать своих дочерей. Я не мог заниматься ни палаткой, ни вещами, я не мог найти дочерей. Я никого не нашел. Это было очень и очень тяжело»,- говорит он.

- Пусть никто не говорит, что атаки закончились

Аз-Захарина указал на ложность утверждений о том, что атаки Израиля завершились. «Пусть никто не говорит, что война остановилась. Все это ложь на лжи», — аз-Захарина рассказал об израильских атаках на дома в этом районе. «Пусть никто не называет это прекращением огня, потому что повсюду — перемещение и изгнание», — сказал он.

Аз-Захарина сообщил, что в разрушенном Израилем лагере находились 35 семей. «Мы не знаем, что нам делать. Если бы вы пришли ночью, вы бы увидели, как наши женщины спят прямо на улице», - сетует он.

Он также рассказал, что всю ночь жители лагеря искали место для ночлега. Позже с ними связались родственники, а другие перемещенные палестинцы приняли у себя тех, кто потерял свои палатки в этом районе.

В результате массированных израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года погибли более 73 тыс. палестинцев, свыше 173 тыс. получили ранения. Из примерно 2,3-миллионного населения Газы около 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, большинство из них — по несколько раз, а гражданская инфраструктура сектора была практически полностью разрушена.

