Израиль не освободил двух активистов из флотилии Global Sumud

Faruk Hanedar, Elmira Ekberova
01 Май 2026•Обновить: 01 Май 2026
Израиль не освободил двух активистов из числа участников Международной флотилии Global Sumud, задержанных в ходе операции, проведенной примерно в 600 морских милях от Газы и в нескольких милях от греческих территориальных вод.
В заявлении Министерства иностранных дел Израиля говорится, что с Грецией достигнута договоренность о доставке активистов на ее территорию.
Власти Израиля утверждают, что не допустят нарушения блокады Газы. При этом отмечается, что активисты Сейф Абу Кишк и Тьяго Авила не были освобождены и были доставлены в Израиль для допроса.
Остальные задержанные участники флотилии были доставлены на остров Крит.
Международная флотилия Global Sumud
Международная флотилия Global Sumud, целью которой является прорыв блокады Газы и доставка гуманитарной помощи, вышла в акваторию Средиземного моря 12 апреля из испанской Барселоны в рамках миссии «Весна 2026».
Позднее к ней присоединились участники с итальянского острова Сицилия, после чего 26 апреля суда вновь отправились в путь. В ночь на 29 апреля израильские военные, по данным организаторов, атаковали суда в международных водах у острова Крит и перехватили их.
По информации организаторов, на борту находились 345 участников из 39 стран, включая граждан Турции.
Сообщается, что в результате атаки около 180 человек были задержаны Израилем, а данные о судьбе остальных оставались неполными.
Организаторы утверждают, что израильские силы перехватили 21 судно, тогда как 31 судно сумело добраться до греческих территориальных вод.