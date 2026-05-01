Израиль не освободил двух активистов из флотилии Global Sumud

Израиль не освободил двух активистов из числа участников Международной флотилии Global Sumud, задержанных в ходе операции, проведенной примерно в 600 морских милях от Газы и в нескольких милях от греческих территориальных вод.

В заявлении Министерства иностранных дел Израиля говорится, что с Грецией достигнута договоренность о доставке активистов на ее территорию.

Власти Израиля утверждают, что не допустят нарушения блокады Газы. При этом отмечается, что активисты Сейф Абу Кишк и Тьяго Авила не были освобождены и были доставлены в Израиль для допроса.

Международная флотилия Global Sumud, целью которой является прорыв блокады Газы и доставка гуманитарной помощи, вышла в акваторию Средиземного моря 12 апреля из испанской Барселоны в рамках миссии «Весна 2026».

Позднее к ней присоединились участники с итальянского острова Сицилия, после чего 26 апреля суда вновь отправились в путь. В ночь на 29 апреля израильские военные, по данным организаторов, атаковали суда в международных водах у острова Крит и перехватили их.

По информации организаторов, на борту находились 345 участников из 39 стран, включая граждан Турции.

Сообщается, что в результате атаки около 180 человек были задержаны Израилем, а данные о судьбе остальных оставались неполными.

Организаторы утверждают, что израильские силы перехватили 21 судно, тогда как 31 судно сумело добраться до греческих территориальных вод.