Израиль не обращался с каким-либо запросом о предоставлении доступа к тексту соглашения между США и Ираном Соединенные Штаты поддерживали тесную координацию с региональными партнерами, включая Израиль - заявил «Анадолу» источник

США заявили, что утверждение о том, будто Израиль отклонил просьбу о предоставлении доступа к тексту соглашения между США и Ираном и его рассмотрении, не соответствует действительности.

Согласно письменному заявлению американского чиновника, переданному агентству «Анадолу», Израиль не обращался с каким-либо запросом о предоставлении доступа к тексту соглашения между США и Ираном.

«На протяжении всего переговорного процесса Соединенные Штаты поддерживали тесную координацию с нашими региональными партнерами, включая Израиль», - отмечается в заявлении.

Источник, близкий к данному вопросу, сообщил, что израильская сторона не обращалась с подобной просьбой к американским переговорщикам.

Американские СМИ, опираясь на сообщение в израильской прессе, приводили утверждения о том, что Израиль до сих пор не видел строго секретного текста протокола о договоренностях между США и Ираном и что запрос на ознакомление с этим текстом был отклонен США.