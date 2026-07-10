Израиль на неделю запретил муфтию Иерусалима и Палестины посещение мечети Аль-Акса

Faruk Hanedar, Ekip, Nariman Mehdiyev
10 Июля 2026•Обновить: 10 Июля 2026
Израиль задержал муфтия Иерусалима и Палестины шейха Мухаммеда Хусейна после пятничной молитвы в мечети Аль-Акса и наложил на него недельный запрет на посещение мечети Аль-Акса.
В заявлении администрации Иерусалима, подчиняющейся палестинской власти, отмечается, что проповедник мечети Аль-Акса Хусейн был задержан после пятничной молитвы.
Сообщается, что Хусейн был освобожден вскоре после задержания израильской полицией, после чего ему был вынесен запрет на посещение мечети Аль-Акса сроком на одну неделю.
Израильские власти не дали никаких пояснений относительно причины задержания.
В последние годы Израиль принял множество подобных решений в отношении проповедников мечети Аль-Акса.