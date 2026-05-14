Несмотря на режим прекращения огня, боевые действия и взаимные обвинения между Израилем и «Хезболлой» продолжаются

Израиль начал серию авиаударов по югу Ливана на фоне предстоящих переговоров в Вашингтоне

Армия Израиля сообщила о начале волны авиаударов по югу Ливана на фоне предстоящих сегодня переговоров в Вашингтоне.



В заявлении армии Израиля утверждается, что удары наносятся по объектам, якобы принадлежащим движению «Хезболла» на юге страны.

По данным ливанского государственного агентства NNA, израильские боевые самолеты нанесли удары по населенным пунктам Садикин, Туффахта и Кафра на юге Ливана.

Ранее утром израильская армия также предупредила жителей восьми населенных пунктов на юге и востоке Ливана о необходимости эвакуации, фактически угрожая новыми ударами.

Соединенные Штаты сегодня в третий раз проводят в Вашингтоне переговоры между Ливаном и Израилем после предыдущих раундов 14 и 23 апреля.

Операции Израиля в Ливане и режим прекращения огня

Израильская армия начала интенсивные авиаудары по Ливану 2 марта и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана заявляет, что за это время число внутренне перемещенных лиц превысило 1 миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что временное 10-дневное перемирие, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

По данным Минздрава Ливана, со 2 марта, несмотря на объявленное перемирие, в результате продолжающихся израильских атак погибли более 2880 человек.

Несмотря на режим прекращения огня, израильская армия продолжает атаки и разрушение домов на юге Ливана, в то время как «Хезболла» заявляет, что отвечает на нарушения перемирия ударами по израильским силам.