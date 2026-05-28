Израиль начал новые авиаудары по городу Сур в Ливане несмотря на перемирие Армия Израиля заявила об атаках на инфраструктуру «Хезболлы»

Израильская армия начала наносить новые авиаудары по южному ливанскому городу Сур, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.

Как сообщает ливанское государственное агентство NNA, израильские военные самолеты атаковали восточную часть города. По данным агентства, в ночные часы были также нанесены удары по жилому дому и кафе в Суре.

Спасательные службы продолжают тушить возникшие пожары и разбирать завалы в поисках пострадавших.

Местные СМИ сообщают, что израильская авиация нанесла удары сразу по нескольким зданиям в центре города.

В армии Израиля заявили, что начали «операции против инфраструктуры «Хезболлы» в Суре.

Ранее официальный представитель израильской армии Авихай Адраи выступил с угрозой новых ударов по центру города и призвал жителей покинуть свои дома, направившись к северу от реки Захрани.

Израильская армия начала масштабные авиаудары по Ливану 2 марта, после чего были заняты несколько населенных пунктов на юге страны. Власти Ливана сообщали, что число вынужденных переселенцев превысило один миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил о продлении временного 10-дневного перемирия между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля, еще на три недели.

Позднее, по итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедших 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней с 17 мая и провести новый раунд консультаций в начале июня.

По последним данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских атак в стране погибли 3269 человек.

Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает удары и разрушение домов на юге Ливана, в то время как «Хезболла» наносит удары по израильским силам, обвиняя Израиль в нарушении соглашения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Неаньяху 25 мая заявил, что поручил армии усилить военные операции против Ливана.