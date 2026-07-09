Израильская армия перешла в режим повышенной готовности на фоне сообщений об ударах США по целям в Иране и возможной реакции Тегерана

Израиль находится в состояние повышенной готовности из-за возможного ответа Ирана и Ливана Израильская армия перешла в режим повышенной готовности на фоне сообщений об ударах США по целям в Иране и возможной реакции Тегерана

Израиль усилил подготовку к возможным ответным действиям со стороны Тегерана или Ливана после массированных авиаударов США по Ирану в ночь на 9 июля.

Как сообщил израильский сайт Walla со ссылкой на неназванный источник в сфере безопасности, израильская армия перешла в режим повышенной готовности на фоне сообщений об ударах США по целям в Иране и возможной реакции Тегерана.

Источник отметил, что подготовка армии включает приведение всех систем обороны в полную готовность к любым сценариям как со стороны «третьего круга» — Ирана, так и со стороны Ливана.

«Никакой необычной активности не наблюдается»

По словам источника, несмотря на военные приготовления, на данном этапе не зафиксировано признаков подготовки Ирана к ракетному запуску по Израилю или какой-либо необычной активности.

Источник также заявил, что масштабы атаки США по Ирану пока окончательно не ясны, поэтому сейчас невозможно предсказать характер ответа Тегерана.

Удары по базам Корпуса стражей исламской революции и БПЛА

Между тем неназванный американский чиновник сообщил израильскому 12-му каналу, что авиаудары были нанесены по базам Корпуса стражей исламской революции Ирана и пусковым площадкам беспилотников в районе Бушера.

Ночью в ряде городов на юге и юго-востоке Ирана были слышны звуки взрывов. Позднее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении новых авиаударов по Ирану.

В заявлении CENTCOM говорится, что удары были нанесены по указанию президента США Дональда Трампа с целью «дальнейшего ослабления способности Ирана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе».

Ударам подверглись военные цели в районе Ормузского пролива

Американские власти не раскрыли подробностей о пораженных объектах, однако представитель США сообщил порталу Axios, что американская армия нанесла удары по иранским военным целям в районе Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп, выступая в утренние часы в среду, заявил, что после бомбардировок, которые Вашингтон назвал ответом на атаки Тегерана на суда в районе Ормузского пролива, армия может уже этой ночью нанести по Ирану еще один мощный удар.

Трамп также заявил, что меморандум о взаимопонимании, подписанный между Вашингтоном и Тегераном 18 июня, «утратил силу».