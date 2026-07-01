Еще три палестинца получили ранения

Израиль нарушил режим прекращения огня в секторе Газа : погибли двое палестинцев Еще три палестинца получили ранения

В результате атак, совершенных израильской армией с применением вооруженных беспилотных летательных аппаратов в секторе Газа, погибли двое палестинцев, еще три человека получили ранения.

По информации, полученной от медисточников, в результате удара израильской армии с применением БПЛА по улице Омара аль-Мухтара в центре города Газа погиб палестинец Мухаммед Наим Джундия.

В результате атаки, при которой один человек получил ранения, были повреждены автомобили в районе удара.

Источники в больнице «Аш-Шифа» в городе Газа также сообщили, что Израиль атаковал с помощью беспилотника группу граждан в районе Шейх Ридван.

По данным больничных источников, после этой атаки в больницу было доставлено тело одного погибшего, а также двое тяжелораненых.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Газы, с 10 октября 2025 года, когда в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня, в результате израильских атак погибли 1053 человека, еще 3406 получили ранения.

Общее число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа с 7 октября 2023 года достигло 73 066, число раненых - 173 514.