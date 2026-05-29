Израиль нанес 108 ударов по Ливану за второй день Курбан-байрама: погибли 28 человек Среди жертв — женщины, дети и военнослужащие, десятки домов и зданий разрушены

В результате 108 ударов, нанесенных израильской армией по югу, востоку и центральной части Ливана во второй день праздника Курбан-байрам, погибли 28 человек, включая женщин и детей, не менее 42 получили ранения.

Как сообщает ливанское государственное агентство NNA, Израиль к настоящему моменту осуществил по различным районам Ливана 99 авиаударов и 9 артиллерийских обстрелов.

Сообщается, что среди погибших — женщины, дети и военнослужащие.

Израиль продолжает атаки, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля. В результате бомбардировок были разрушены десятки жилых домов и коммерческих объектов.

Один из ударов пришелся по мечети в городе Набатия.

Израильская армия также распространила два отдельных предупреждения об эвакуации для некоторых районов города Тир.

Сообщается, что в городе, известном своим историческим обликом и культурным наследием, серьезно пострадали многие районы.

Наиболее интенсивные удары пришлись на южные районы Ливана — Набатию, Тир, Бинт-Джубайль, Марджаюн и Сайду.

По центру Набатии и прилегающим районам было нанесено не менее 57 авиаударов, в результате чего разрушены многочисленные жилые и коммерческие здания.

В результате удара по мотоциклу на дороге Зифта — Дейр-эз-Захрани погибли двое ливанских военнослужащих.

В поселке Джибшит при ударе по автомобилю погибли рабочий из Бангладеш, его жена и дети. Также сообщается о погибших и раненых среди мирных жителей в результате различных атак на город Тир.

На трассе Адлун в районе Сайды удар был нанесен по семье, пытавшейся покинуть район. Погибли шесть человек, включая мать, отца и двоих детей.

В результате удара по многоэтажному зданию в городе Сайда погибли пять человек, среди которых женщины и дети, еще 21 человек получил ранения.

В центральной части Ливана, в городе Шуэйфат района Алей, удар пришелся по квартире жилого дома. Погибли женщина, ее младенец и сирийский ребенок, еще 15 человек получили ранения.

Авиаударам также подвергся населенный пункт Сахмар в районе Западная Бекаа на востоке Ливана.

По данным властей, со 2 марта число погибших в результате масштабных израильских атак на Ливан возросло до 3324 человек, число раненых достигло 10 027.

Согласно официальным данным, более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Также сообщается, что израильская армия продолжает удерживать под контролем некоторые районы на юге Ливана.