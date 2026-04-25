Атаки Израиля на Ливан продолжаются, несмотря на прекращение огня, вступившее в силу 17 апреля

Израиль нанес удар по югу Ливана за пределами оккупированных им территорий, есть погибшие Атаки Израиля на Ливан продолжаются, несмотря на прекращение огня, вступившее в силу 17 апреля

Израильская армия, несмотря на режим прекращения огня, нанесла удары по районам на юге Ливана, находящимся за пределами оккупированных ею территорий, в результате чего погибли четыре человека.

Атаки Израиля на Ливан продолжаются, несмотря на прекращение огня, вступившее в силу 17 апреля.

Как сообщает ливанское агентство NNA, израильская армия обстреляла из артиллерии районы Кантара, Кусайр, Вади Хасан, Юмхур Шакиф и Хуль на юге Ливана.

Удару израильского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) подвергся мотоцикл и грузовик в населенном пункте Юмхур Шакиф. Министерство здравоохранения сообщило, что в результате атак на данный населенный пункт погибли четыре человека.

Отмечается, что районы, подвергшиеся атакам, расположены за пределами оккупированной Израилем территории на юге Ливана.

Между тем сообщается, что израильская армия продолжает сносить дома с применением взрывчатки в оккупированном ею населенном пункте Хиям.

Над Бейрутом, столицей Ливана, с утренних часов кружат израильские БПЛА, которые выполняют полеты на малой высоте.

Атаки Израиля на Ливан и прекращение огня

Израильская армия второго марта начала наносить массированные авиаудары по Ливану, оккупировав ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщило, что число перемещенных лиц в стране превысило 1 млн 162 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп объявил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.