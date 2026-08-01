В результате авиаудара сгорели десятки палаток для перемещенных лиц, среди пациентов больницы возникла паника

Израиль нанес удар по складу медикаментов рядом с больницей в центре Газы В результате авиаудара сгорели десятки палаток для перемещенных лиц, среди пациентов больницы возникла паника

Израильские военные нанесли авиаудар по складу медикаментов, расположенному рядом с больницей в центральной части сектора Газа.

По информации очевидцев, полученной "Анадолу", утром израильская авиация нанесла удар по району Дейр-эль-Балах. Целью атаки стал склад лекарств, находившийся на территории палаточного лагеря для перемещенных лиц возле больницы «Мученики Аль-Аксы».

В результате удара склад был полностью разрушен, десятки палаток загорелись и получили повреждения.

Сообщается, что атака вызвала панику среди пациентов больницы и жителей лагеря. По словам местных жителей, израильская армия предупредила об эвакуации за несколько минут до удара.

Ночью в результате других ударов Израиля по сектору Газа погиб один человек, еще четверо получили ранения. Днем ранее при израильских атаках, последовавших после заявлений о втором этапе соглашения о прекращении огня, погибли двое палестинцев, не менее 21 человека получили ранения.

Второй этап соглашения о перемирии

Высокий представитель Совета мира по Газе Николай Младенов ранее сообщил, что ХАМАС принял детальную дорожную карту урегулирования.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что Совет мира достиг соглашения о разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа.

В свою очередь ХАМАС сообщил, что вместе с другими палестинскими группировками положительно относится к предложениям посредников по продолжению переговоров и реализации второго этапа соглашения о прекращении огня. При этом движение подчеркнуло, что обязательным условием остается прекращение израильских атак и полное выполнение Израилем обязательств, предусмотренных первым этапом соглашения.

Национальный комитет управления Газой также заявил о завершении институциональной и оперативной подготовки к принятию управления сектором Газа.