Израиль нанес удар по медицинскому центру на юге Ливана несмотря на перемирие Атака произошла перед очередными переговорами между израильской и ливанской сторонами в США

Израильская армия, несмотря на действующее перемирие, нанесла авиаудар по медицинскому центру в населенном пункте Дейр-Канун ан-Нахр в районе города Тир на юге Ливана.

Израиль продолжает атаки на территорию Ливана накануне переговоров по вопросам безопасности между израильской и ливанской военными делегациями, которые должны пройти сегодня в США.

Как сообщает ливанское государственное агентство NNA, израильские военные самолеты также нанесли удар по населенному пункту Мааруб в районе Тира. Сообщается о пострадавших.

Кроме того, израильская авиация атаковала медицинский центр в Дейр-Канун ан-Нахре.

Израильская армия начала интенсивные авиаудары по Ливану 2 марта и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Власти Ливана ранее сообщали, что число вынужденных переселенцев в стране превысило один миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедших 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня на 45 дней с 17 мая и провести четвертый раунд переговоров в начале июня.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило накануне, что со 2 марта в результате израильских атак в стране погибли 3324 человека.

Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает атаки и разрушение домов на юге Ливана, в то время как «Хезболла» наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя Израиль в нарушении режима прекращения огня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 25 мая заявил, что поручил армии усилить удары по Ливану.